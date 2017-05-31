"Арсенал" подтвердил отставку Кирьякова

"Арсенал" на своем официальном сайте подтвердил отставку Сергея Кирьякова с поста главного тренера команды. 47-летний специалист работал с командой с октября 2016 года. Его контракт истекает сегодня.

Напомним, "Арсенал" занял 14-е место и в стыковых матчах с "Енисеем" (1:2, 1:0) сохранил место в премьер-лиге. Кандидатами на пост главного тренера "канониров" являются экс-рулевой "Терека"Рашид Рахимов и Дмитрий Аленичев, уже работавший в Туле.