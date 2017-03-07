"Арсенал" подтвердил, что сыграет с "Уралом" дома

Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) подтвердила, что стадион "Арсенала" допущен к матчу 19-го тура чемпионата России с "Уралом". Ранее об этом сообщил президент тульского клуба Гурам Аджоев. Матч "Арсенал" – "Урал" состоится в пятницу, начало запланировано на 19.00 по московскому времени.

"По итогам заседания Комиссии РФПЛ по допуску футбольных полей (газонов) с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России по футболу было принято решение о возможности проведения матча 19 тура между ПФК "Арсенал" и ФК "Урал" на стадионе "Арсенал" в г. Туле 10 марта 2017 года", – говорится в сообщении.