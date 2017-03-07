14:41 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Арсенал" подтвердил, что сыграет с "Уралом" дома

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Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) подтвердила, что стадион "Арсенала" допущен к матчу 19-го тура чемпионата России с "Уралом". Ранее об этом сообщил президент тульского клуба Гурам Аджоев. Матч "Арсенал" – "Урал" состоится в пятницу, начало запланировано на 19.00 по московскому времени.

"По итогам заседания Комиссии РФПЛ по допуску футбольных полей (газонов) с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России по футболу было принято решение о возможности проведения матча 19 тура между ПФК "Арсенал" и ФК "Урал" на стадионе "Арсенал" в г. Туле 10 марта 2017 года", – говорится в сообщении.

Дополнительная информация

http://www.rfpl.org/news/rfpl/news_19758.html

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