"Арсенал" подружился с турецкими школьниками

Утренняя тренировка "Арсенала" на сборе в Белеке получилась нестандартной. На занятие приехали учащиеся Частной московской международной школы Анталии, обучение в которой проходит на русском языке. Дети наблюдали за занятием, которым руководил Сергей Кирьяков. А по его окончании получили возможность взять автографы у футболистов и тренеров, сделать совместные фото и даже поиграть с профессионалами – для этой цели тренерский штаб выделил четырех молодых футболистов.

Представитель школы отметил, что ранее ни один российский клуб таких акций в Турции не проводил, и вручил Кирьякову благодарность за приглашение, а дети получили в подарок от "Арсенала" вымпел, игровую футболку и мяч с росписями. Стороны договорились, что такие встречи станут регулярными.

Сергей Кирьяков обращается к ученикам школы из Анталии, которые приехали на тренировку @pfc_arsenal pic.twitter.com/0Sy1RAGY0b – Филипп Папенков (@PippoGranato) 20 января 2017 г.

– Всегда приятно увидеть соотечественников вдали от родины, – обратился к детям Кирьяков. – Надеюсь, наше занятие вам тоже понравилось. Хочется верить, что в вашем лице мы приобрели болельщиков, теперь вы будете следить за нами, переживать, и какая-то частичка энергии, возможно, долетит до Тулы и поможет нам чаще побеждать. (Филипп ПАПЕНКОВ)