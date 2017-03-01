"Арсенал" подписал контракт с генеральным спонсором

Тульский "Арсенал" подписал соглашение о сотрудничестве с холдингом госкорпорации НПО "Сплав", информирует пресс-служба канониров. Контракт рассчитан до конца текущего сезона и может быть пролонгирован по взаимному согласию сторон. Сумма договора не разглашается.