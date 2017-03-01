14:27 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Арсенал" подписал контракт с генеральным спонсором

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Тульский "Арсенал" подписал соглашение о сотрудничестве с холдингом госкорпорации НПО "Сплав", информирует пресс-служба канониров. Контракт рассчитан до конца текущего сезона и может быть пролонгирован по взаимному согласию сторон. Сумма договора не разглашается.

Дополнительная информация

https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/npo-splav-generalnyy-sponsor-pfk-arsenal/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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