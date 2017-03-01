"Арсенал" подписал контракт с генеральным спонсором

Тульский "Арсенал" подписал соглашение о сотрудничестве с холдингом госкорпорации НПО "Сплав", информирует пресс-служба канониров. Контракт рассчитан до конца текущего сезона и может быть пролонгирован по взаимному согласию сторон. Сумма договора не разглашается.
Новые игроки @pfc_arsenal с новым спонсором на майках pic.twitter.com/9xyzHu22M1– Филипп Папенков (@PippoGranato) 1 марта 2017 г.
Дополнительная информация
https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/npo-splav-generalnyy-sponsor-pfk-arsenal/
Ботаникум
Если НОВЫЙ "спонсор" на майках, то на труселях, наверное, СТАРЫЙ?.....
14:36