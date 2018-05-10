"Арсенал" подал заявку на лицензию УЕФА, которая позволяет клубу принять участие в еврокубках-2018/19. Накануне, напомним, стало известно, что "Тосно" уже не получит лицензию УЕФА, так как не подал соответствующую заявку в срок (до 5 марта), и поэтому, несмотря на победу в Кубке России, не сможет выступить в еврокубках. Таким образом, место в Лиге Европы получит клуб, который займет в чемпионате России шестое место.
"Арсенал" подал заявку, завтра, 11 мая, должна пройти процедура лицензирования", – сообщили "СЭ" в пресс-службе тульского клуба.
Сейчас на шестое место претендуют "Уфа", "Арсенал", "Ахмат" и "Динамо". "Урал" и "Рубин" шансы на шестую строчку потеряли. Даже если они смогут догнать идущие выше команды по очкам, то за счет личных встреч будут ниже. При этом важно, подали ли данные клубы заявку на лицензию УЕФА, без которой дорога в еврокубки закрыта. (Андрей СИЗЯКИН)
jeltaagazetenka
куда вам гинеровские подстилки
13:35
tvorog8088
grroznyi85, значит остальные свободны, могут расходится)
13:25
grroznyi85
tvorog8088. "Уфа" тоже давно подала заявку.
13:23
sailor1990
Прокляну любую команду, которая польстится на честно завоеванное место "Тосно" в Лиге Европы
13:17
tvorog8088
Семака разбудите пусть срочно в офис тащится)))
13:15
AID1980
Бред какой-то. Значит "Тосно", который заслужил право на участие в ЛЕ там не может сыграть потому, что не подал документы до 5 марта. А остальные могут подавать документы в середине мая и участвовать в ЛЕ. Какие-то двойные стандарты. Пускай же тот клуб, который будет участвовать в ЛЕ вместо "Тосно" вылетит сразу же во втором раунде квалификации.
13:08