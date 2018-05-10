"Арсенал" подал заявку на лицензию УЕФА, которая позволяет клубу принять участие в еврокубках-2018/19. Накануне, напомним, стало известно, что "Тосно" уже не получит лицензию УЕФА, так как не подал соответствующую заявку в срок (до 5 марта), и поэтому, несмотря на победу в Кубке России, не сможет выступить в еврокубках. Таким образом, место в Лиге Европы получит клуб, который займет в чемпионате России шестое место.

"Арсенал" подал заявку, завтра, 11 мая, должна пройти процедура лицензирования", – сообщили "СЭ" в пресс-службе тульского клуба.

Сейчас на шестое место претендуют "Уфа", "Арсенал", "Ахмат" и "Динамо". "Урал" и "Рубин" шансы на шестую строчку потеряли. Даже если они смогут догнать идущие выше команды по очкам, то за счет личных встреч будут ниже. При этом важно, подали ли данные клубы заявку на лицензию УЕФА, без которой дорога в еврокубки закрыта. (Андрей СИЗЯКИН)