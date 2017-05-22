"Арсенал" поблагодарил власти за обеспечение безопасности в день игры со "Спартаком". ФУТБОЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
16:34 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Арсенал" поблагодарил власти за обеспечение безопасности в день игры со "Спартаком"

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Когда закончатся перфомансы болельщиков "Спартака" по случаю чемпионства?Стоп, погром. Иначе "Спартак" закроют

"Арсенал" на своем официальном сайте выразил благодарность УВД по Тульской области, администрации города Тулы и правительству Тульской области за обеспечение безопасности на матче 30-го тура чемпионата России против "Спартака" (3:0).

Отмечается, что соблюдение общественного порядка накануне матча, в день игры и после нее являлось приоритетной задачей для сотрудников правоохранительных органов, администрации города Тулы, регионального правительства и "Арсенала".

С этой задачей полиция и службы справились. Во время матча никто не пострадал. "Арсенал" отмечает профессионализм и четкое исполнение обязанностей по поддержанию правопорядка сотрудниками полиции.

Напомним, что болельщики "Спартака" после игры выскочили на поле и устроили погром.

Тула в огне. Вакханалии фанатов "Спартака" нет предела (видео)

Дополнительная информация

https://www.arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/bezopasnost-prevyshe-vsego/

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