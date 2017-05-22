"Арсенал" поблагодарил власти за обеспечение безопасности в день игры со "Спартаком"

​"Арсенал" на своем официальном сайте выразил благодарность УВД по Тульской области, администрации города Тулы и правительству Тульской области за обеспечение безопасности на матче 30-го тура чемпионата России против "Спартака" (3:0).

Отмечается, что соблюдение общественного порядка накануне матча, в день игры и после нее являлось приоритетной задачей для сотрудников правоохранительных органов, администрации города Тулы, регионального правительства и "Арсенала".

С этой задачей полиция и службы справились. Во время матча никто не пострадал. "Арсенал" отмечает профессионализм и четкое исполнение обязанностей по поддержанию правопорядка сотрудниками полиции.

Напомним, что болельщики "Спартака" после игры выскочили на поле и устроили погром.

Тула в огне. Вакханалии фанатов "Спартака" нет предела (видео)