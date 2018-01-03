"Арсенал" поблагодарил Габулова

"Арсенал" на своем официальном сайте объявил об уходе вратаря Владимира Габулова в "Брюгге" и поблагодарил его за выступления в тульской команде. Соглашение бельгийского клуба с 34-летним вратарем рассчитано на 1,5 года.
"34-летний вратарь и капитан "Арсенала" Владимир Габулов перешел в бельгийский "Брюгге", – говорится в сообщении. – За год в составе тульских оружейников Владимир стал настоящим лидером команды, без которого "Арсенал" вряд ли бы сумел закрепиться в элите российского футбола.
В минувшем сезоне капитан не раз выручал туляков, как, например, в матчах с "Ростовом" и "Енисеем". Мы от всей души желаем Владимиру Габулову новых побед и сухих матчей – теперь уже в составе "Брюгге". Капитан, спасибо тебе за матчи в красно-желтой команде".
Platinum1991
Время РАССТАВИЛО всех по своим местам! Арсенал повыше в турнирной таблице нашего чемпионата, а Владимира время определило в "Брюгге"!!! Прогресс ОЧЕВИДЕН! Владимир очень помог Арсеналу стабилизировать игру и под началом Миодрага Божовича Арсенал поднялся по турнирной таблице! Благодарим Арсенал и Владимира за футбол и реализацию мечты! Судьба приготовила Владимиру подарок и вот сбылась мечта! Очень хорошо! Раньше не получалось перейти, но зато, хоть сейчас получилось!!! Очень рады за Владимира! Пусть поиграет в другом чемпионате! Пожелаем только УСПЕХОВ! Владимир хороший вратарь - он себя ещё покажет и поможет новой команде закрепиться на первых местах! Желаем Владимиру чемпионом стать с новой командой! А что??? А вдруг!!! Мечты сбываются и мы надеемся, что и эта СБУДЕТСЯ непременно! Будем всегда РАДЫ!!! Благодарим Арсенал за помощь Владимиру в переходе! Равнение на Владимира!
20:35