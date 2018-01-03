"Арсенал" поблагодарил Габулова

"Арсенал" на своем официальном сайте объявил об уходе вратаря Владимира Габулова в "Брюгге" и поблагодарил его за выступления в тульской команде. Соглашение бельгийского клуба с 34-летним вратарем рассчитано на 1,5 года.

"34-летний вратарь и капитан "Арсенала" Владимир Габулов перешел в бельгийский "Брюгге", – говорится в сообщении. – За год в составе тульских оружейников Владимир стал настоящим лидером команды, без которого "Арсенал" вряд ли бы сумел закрепиться в элите российского футбола.

В минувшем сезоне капитан не раз выручал туляков, как, например, в матчах с "Ростовом" и "Енисеем". Мы от всей души желаем Владимиру Габулову новых побед и сухих матчей – теперь уже в составе "Брюгге". Капитан, спасибо тебе за матчи в красно-желтой команде".