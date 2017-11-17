"Арсенал" победил "Рубин" в молодежном первенстве, уступая в два мяча

"Арсенал" обыграл "Рубин" со счетом 4:2 в матче 17-го тура молодежного первенства премьер-лиги. Казанская команда к 22-й минуте вела в два мяча – по голу забили Реза Шекари и Даниил Макеев. После этого отличились игроки "Арсенала" Асланбек Сиков и Ярослав Ивакин, дубль оформил Аркадий Лобзин.

"Арсенал" остался на 14-й строчке в турнирной таблице, набрав 17 очков. "Рубин" расположился на 4-м месте с 28-ю баллами.

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17-й тур

"Арсенал" (Тула) – "Рубин" (Казань) – 4:2 (2:2)

Голы: Шекари, 15 (0:1). Макеев, 22 (0:2). Сикоев, 29 (1:2). Лобзин, 35 (2:2). Лобзин, 55 (3:2). Ивакин, 69 (4:2).

Судья: Матвеев (Иваново).

17 ноября. Тула. Стадион "ДЮСШ Арсенал".