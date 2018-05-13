"Арсенал" победил "Локомотив", но уступил шестое место "Уфе"

"Арсенал" на своем поле нанес поражение "Локомотиву" в матче 30-го тура чемпионата России со счетом 2:0. Голы забили Артем Дзюба и Кантемир Берхамов.

"Локомотив", который оформил чемпионство в прошлом туре в матче против "Зенита" (1:0) остался с 60-ю очками. "Арсенал" набрал 42 балла и закончил чемпионат на седьмом месте. Это рекорд для тульской команды – так высоко она никогда не финишировала.

Чемпионат России

Премьер-лига

30-й тур

"Арсенал" (Тула) – "Локомотив" (Москва) – 2:0 (1:0)

Гол: Дзюба, 29. Берхамов, 90

"Арсенал": Левашов, Хагуш, Беляев, Сунзу (А.Денисов, 87), Альварес, Ткачев, Берхамов, Александров, Горбатенко (Ивакин, 90), Кангва, Дзюба.

"Локомотив": Коченков, Ротенберг (Лысов, 64), Кверквелия, Михалик, В.Денисов (Рыбус, 64), Фернандеш, Тарасов, Баринов, Ари, Ал.Миранчук (Ант.Миранчук, 46), Эдер.

Предупреждения: Беляев, 41. Кверквелия, 45+1. Сунзу, 53. Ротенберг, 57. Хагуш, 78. Эдер, 80.

Удаление: Кверквелия (Локомотив М), 86 (игра рукой).

Судьи: ТУРБИН (Дмитров). Хатуев (Грозный), Лунев (Новосибирск).

13 мая. Тула. Стадион "Арсенал".