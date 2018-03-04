"Арсенал" победил "Ахмат", забив в добавленное время

"Арсенал" в матче 21-го тура чемпионата России победил "Ахмат" (1:0). Победный гол в добавленное время забил Горан Чаушич.

К забитому мячу привел неоднозначный эпизод: хавбек гостей Олег Иванов получил повреждение в столкновении с одноклубником около своей штрафоной, капитан хозяев Кирилл Комбаров отобрал мяч у Иванова и начал голевую атаку.

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Премьер-лига

21-й тур

"Арсенал" (Тула) – "Ахмат" (Грозный) – 1:0 (0:0)

Гол: Чаушич, 90+2.

"Арсенал": Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Ткачев (Хагуш, 72), Майга (Джорджевич, 45+3), Горбатенко, Чаушич, Кангва, Дзюба.

"Ахмат": Гудиев, Уциев, Семенов, Анхель (Родолфу, 36), Мохаммади, Роши, Иванов, Исмаэл, Швец, Балай (Бацуев, 83), Митришев (Лео Жаба, 71).

Предупреждения: Хагуш, 80. Григалава, 90+4. Дзюба, 90+5. Семенов, 90+5. Чаушич, 90+6.

Удаление: Родолфу, 90+5.

Судьи: БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург), Гаврилин (Владимир), Данченко (Уфа).

4 марта. Тула. Стадион "Арсенал".

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