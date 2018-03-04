21:02 4 марта | Футбол — РФПЛ

"Арсенал" победил "Ахмат", забив в добавленное время

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"Арсенал" в матче 21-го тура чемпионата России победил "Ахмат" (1:0). Победный гол в добавленное время забил Горан Чаушич.

К забитому мячу привел неоднозначный эпизод: хавбек гостей Олег Иванов получил повреждение в столкновении с одноклубником около своей штрафоной, капитан хозяев Кирилл Комбаров отобрал мяч у Иванова и начал голевую атаку.

Чемпионат России

Премьер-лига

21-й тур

"Арсенал" (Тула) – "Ахмат" (Грозный) – 1:0 (0:0)

Гол: Чаушич, 90+2.

"Арсенал": Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Ткачев (Хагуш, 72), Майга (Джорджевич, 45+3), Горбатенко, Чаушич, Кангва, Дзюба.

"Ахмат": Гудиев, Уциев, Семенов, Анхель (Родолфу, 36), Мохаммади, Роши, Иванов, Исмаэл, Швец, Балай (Бацуев, 83), Митришев (Лео Жаба, 71).

Предупреждения: Хагуш, 80. Григалава, 90+4. Дзюба, 90+5. Семенов, 90+5. Чаушич, 90+6.

Удаление: Родолфу, 90+5.

Судьи: БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург), Гаврилин (Владимир), Данченко (Уфа).

4 марта. Тула. Стадион "Арсенал".

Арсенал Т - Ахмат

Турнирная таблица и календарь чемпионата России

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2017-2018/​

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (40)
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igogohruhru

Странно откуда это все взялось? Я посмотрел видео - вообще никаких причин для обсуждаемого фаирплея и выбития мяча за боковую. Идет атака и тут два остолопа столкнулись - это их дело. Отбил бы Ахмат атаку и выбил бы Арсенал мяч. По логике обвинителей Комбарова, если на вас нападают то достаточно долбануть своему игроку по ноге посильнее, он упадет - и все: файрплей же!

02:21

A16

Обсуждать нечего. Комичная ситуация. Один игрок двинул своего же и не удосужились мяч выбить. Свистка не было,потому что не было нарушения.Опасности здоровью игрока никакой,попрыгал на одной ноге и сел. Футбол с балетом не перепутали?

00:58

ion

Как мне кажется, слишком много школоты на СЭ появилось. Отсюда и нереальное количество сверхэмоциональных комментариев с кучей грамматических и пунктуационных ошибок. Подлость... Низость... Громкие и глупые слова. Расслабьтесь все! В жизни есть вещи, которые куда больше достойны ваших эмоций, чем детская игра! Нервные клетки не восстанавливаются)

22:51 4 марта

Святой92

Не нравится мне Ахмат,но Комбаров поступил подло.

22:34 4 марта

jeltaagazetenka

Dymanomashina с пищевиком поборятся как раз за нее

22:27 4 марта

ilias67

nilimot-под козырек берут со словами-"честь имею" P/S -в отличие от тебя!

22:18 4 марта

Thomas_Boy_

Lol007 ______ Вон Thomas_Boy_ голова толком посчитать свои не может =) ____________ Голова пускай кафир считает. Я ими любуюсь. Твой голова тоже мой украшение может стать. Четырнадцать плюс третий будет.

22:17 4 марта

ilias67

nilimot-то есть по твоему на войне офицеры без чести? Вот такие как ты подлецы и предают Родину, сидя за клавой. Историю не читал? Честь превыше всего у русского офицера!

22:16 4 марта

ilias67

Lol007- подлость у тебя в крови, инет герой. Ты просто Клава

22:13 4 марта

nilimot

Бабское поведение в спорте наказывается поражением. Ножку Иванову задели, конечно, нужно корчится от "боли"... А если бы Иванов Родину защищал на войне??? Симулянт и баба! Арсенал молодец!!!

22:09 4 марта

Dymanomashina

Арсенал молодцы! Не удивлюсь, если именно команда Божовича до Лиги Европы дотянется. Но Дзюба, конечно.......Пациент скорее мертв, чем жив.

21:57 4 марта

Lol007

ilias67, сам не понимаю, как ахмат еще в премьер лиге. А подлая - согласен. От гордого горного народа ничего кроме подлости и слабости ума ждать не стоит. =) Вон Thomas_Boy_ голова толком посчитать свои не может =)

21:56 4 марта

lsergey733

П_о_в_а_р, за что держаться? а про зависть к спартаковцу дзюбе сильно сказал))))))

21:52 4 марта

Thomas_Boy_

Lol007 _________ ахаха! Кафир твою любимо козу украл? =) ___________ Кафир к мой дом не подходит близко, потому что на моя забор четырнадцать и две голова неверный висит. Кто подойти, тому секир-башка.

21:52 4 марта

ilias67

Lol007-максимум такая подлая команда продержится один год, а дальше пер-див., вместе с подлой комбаровой

21:51 4 марта

Бу-га-га!

П_о_в_а_р___ В Дмитрове не появляйся, кароч.

21:49 4 марта

Lol007

Thomas_Boy_ ахаха! Кафир твою любимо козу украл? =)

21:48 4 марта

Thomas_Boy_

Аллах справедлив. Он вернет то, что бесчестно украли подлые кафиры. Сполна вернет.

21:47 4 марта

П_о_в_а_р

Ручьи злобы, кароч.(( Зависть к спартаковцам Дзюбе и Комбарову беспредельна.

21:47 4 марта

П_о_в_а_р

lsergey733 redgy, существует Фейр-плей — свод этических и моральных законов, основанных на внутреннем убеждении индивидуума о благородстве и справедливости в спорте. Принципы фейр-плей включает в себя, в том числе, уважение к сопернику. Но Вам, судя по всему, это чуждо... ------------------------ ДЕРЖАТЬСЯ!!!!!!!!!!!!!!

21:46 4 марта

Lol007

Аллах не помог! =) Давай, ахмат, в пердив! Хорошие сегодня отбивные из свининки. =)

21:45 4 марта

П_о_в_а_р

Бу-га-га! П_о_в_а_р_ю_г_а!!! Выходи ответ за Комбарика держать!!! ------------------------ Классно сыграл. Поспартаковски.

21:45 4 марта

П_о_в_а_р

Вот что Дзюба животворящий делает.

21:44 4 марта

lsergey733

redgy, существует Фейр-плей — свод этических и моральных законов, основанных на внутреннем убеждении индивидуума о благородстве и справедливости в спорте. Принципы фейр-плей включает в себя, в том числе, уважение к сопернику. Но Вам, судя по всему, это чуждо...

21:40 4 марта

Slim Taller

"около своей штрафоной".

21:37 4 марта

Thomas_Boy_

Обидно, что команда подлецов и негодяев отбирает очки у тех, кто действительно был достоин победы. Но Аллах Велик. Аллах все видит.

21:35 4 марта

redgy

один игрок ахмата ударил другого игрока ахмата, один упал и начал корчится, другой вместо того, чтобы выбить мяч, стоял и разводил руки.. игра, между тем, не была остановлена.. я правильно понял, что по мнению отписавшихся , при любом падении с криками игрока соперника, надо тут же останавливаться? захотел потянуть время - долбанул своего по ногам и соперник остановится!

21:30 4 марта

Бу-га-га!

П_о_в_а_р_ю_г_а!!! Выходи ответ за Комбарика держать!!!

21:27 4 марта

Vedi

Победа с душком , не по мужски поступил Комбаров и Аосенал.

21:23 4 марта

NRG

Поступок Комбарова?Это не по-мужски!

21:20 4 марта

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