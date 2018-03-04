"Арсенал" победил "Ахмат", забив в добавленное время

"Арсенал" в матче 21-го тура чемпионата России победил "Ахмат" (1:0). Победный гол в добавленное время забил Горан Чаушич.
К забитому мячу привел неоднозначный эпизод: хавбек гостей Олег Иванов получил повреждение в столкновении с одноклубником около своей штрафоной, капитан хозяев Кирилл Комбаров отобрал мяч у Иванова и начал голевую атаку.
Чемпионат России
Премьер-лига
21-й тур
"Арсенал" (Тула) – "Ахмат" (Грозный) – 1:0 (0:0)
Гол: Чаушич, 90+2.
"Арсенал": Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Ткачев (Хагуш, 72), Майга (Джорджевич, 45+3), Горбатенко, Чаушич, Кангва, Дзюба.
"Ахмат": Гудиев, Уциев, Семенов, Анхель (Родолфу, 36), Мохаммади, Роши, Иванов, Исмаэл, Швец, Балай (Бацуев, 83), Митришев (Лео Жаба, 71).
Предупреждения: Хагуш, 80. Григалава, 90+4. Дзюба, 90+5. Семенов, 90+5. Чаушич, 90+6.
Удаление: Родолфу, 90+5.
Судьи: БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург), Гаврилин (Владимир), Данченко (Уфа).
4 марта. Тула. Стадион "Арсенал".
Турнирная таблица и календарь чемпионата России
igogohruhru
Странно откуда это все взялось? Я посмотрел видео - вообще никаких причин для обсуждаемого фаирплея и выбития мяча за боковую. Идет атака и тут два остолопа столкнулись - это их дело. Отбил бы Ахмат атаку и выбил бы Арсенал мяч. По логике обвинителей Комбарова, если на вас нападают то достаточно долбануть своему игроку по ноге посильнее, он упадет - и все: файрплей же!
02:21
A16
Обсуждать нечего. Комичная ситуация. Один игрок двинул своего же и не удосужились мяч выбить. Свистка не было,потому что не было нарушения.Опасности здоровью игрока никакой,попрыгал на одной ноге и сел. Футбол с балетом не перепутали?
00:58
ion
Как мне кажется, слишком много школоты на СЭ появилось. Отсюда и нереальное количество сверхэмоциональных комментариев с кучей грамматических и пунктуационных ошибок. Подлость... Низость... Громкие и глупые слова. Расслабьтесь все! В жизни есть вещи, которые куда больше достойны ваших эмоций, чем детская игра! Нервные клетки не восстанавливаются)
22:51 4 марта
Святой92
Не нравится мне Ахмат,но Комбаров поступил подло.
22:34 4 марта
jeltaagazetenka
Dymanomashina с пищевиком поборятся как раз за нее
22:27 4 марта
ilias67
nilimot-под козырек берут со словами-"честь имею" P/S -в отличие от тебя!
22:18 4 марта
Thomas_Boy_
Lol007 ______ Вон Thomas_Boy_ голова толком посчитать свои не может =) ____________ Голова пускай кафир считает. Я ими любуюсь. Твой голова тоже мой украшение может стать. Четырнадцать плюс третий будет.
22:17 4 марта
ilias67
nilimot-то есть по твоему на войне офицеры без чести? Вот такие как ты подлецы и предают Родину, сидя за клавой. Историю не читал? Честь превыше всего у русского офицера!
22:16 4 марта
ilias67
Lol007- подлость у тебя в крови, инет герой. Ты просто Клава
22:13 4 марта
nilimot
Бабское поведение в спорте наказывается поражением. Ножку Иванову задели, конечно, нужно корчится от "боли"... А если бы Иванов Родину защищал на войне??? Симулянт и баба! Арсенал молодец!!!
22:09 4 марта
Dymanomashina
Арсенал молодцы! Не удивлюсь, если именно команда Божовича до Лиги Европы дотянется. Но Дзюба, конечно.......Пациент скорее мертв, чем жив.
21:57 4 марта
Lol007
ilias67, сам не понимаю, как ахмат еще в премьер лиге. А подлая - согласен. От гордого горного народа ничего кроме подлости и слабости ума ждать не стоит. =) Вон Thomas_Boy_ голова толком посчитать свои не может =)
21:56 4 марта
lsergey733
П_о_в_а_р, за что держаться? а про зависть к спартаковцу дзюбе сильно сказал))))))
21:52 4 марта
Thomas_Boy_
Lol007 _________ ахаха! Кафир твою любимо козу украл? =) ___________ Кафир к мой дом не подходит близко, потому что на моя забор четырнадцать и две голова неверный висит. Кто подойти, тому секир-башка.
21:52 4 марта
ilias67
Lol007-максимум такая подлая команда продержится один год, а дальше пер-див., вместе с подлой комбаровой
21:51 4 марта
Бу-га-га!
П_о_в_а_р___ В Дмитрове не появляйся, кароч.
21:49 4 марта
Lol007
Thomas_Boy_ ахаха! Кафир твою любимо козу украл? =)
21:48 4 марта
Thomas_Boy_
Аллах справедлив. Он вернет то, что бесчестно украли подлые кафиры. Сполна вернет.
21:47 4 марта
П_о_в_а_р
Ручьи злобы, кароч.(( Зависть к спартаковцам Дзюбе и Комбарову беспредельна.
21:47 4 марта
П_о_в_а_р
lsergey733 redgy, существует Фейр-плей — свод этических и моральных законов, основанных на внутреннем убеждении индивидуума о благородстве и справедливости в спорте. Принципы фейр-плей включает в себя, в том числе, уважение к сопернику. Но Вам, судя по всему, это чуждо... ------------------------ ДЕРЖАТЬСЯ!!!!!!!!!!!!!!
21:46 4 марта
Lol007
Аллах не помог! =) Давай, ахмат, в пердив! Хорошие сегодня отбивные из свининки. =)
21:45 4 марта
П_о_в_а_р
Бу-га-га! П_о_в_а_р_ю_г_а!!! Выходи ответ за Комбарика держать!!! ------------------------ Классно сыграл. Поспартаковски.
21:45 4 марта
П_о_в_а_р
Вот что Дзюба животворящий делает.
21:44 4 марта
lsergey733
redgy, существует Фейр-плей — свод этических и моральных законов, основанных на внутреннем убеждении индивидуума о благородстве и справедливости в спорте. Принципы фейр-плей включает в себя, в том числе, уважение к сопернику. Но Вам, судя по всему, это чуждо...
21:40 4 марта
Slim Taller
"около своей штрафоной".
21:37 4 марта
Thomas_Boy_
Обидно, что команда подлецов и негодяев отбирает очки у тех, кто действительно был достоин победы. Но Аллах Велик. Аллах все видит.
21:35 4 марта
redgy
один игрок ахмата ударил другого игрока ахмата, один упал и начал корчится, другой вместо того, чтобы выбить мяч, стоял и разводил руки.. игра, между тем, не была остановлена.. я правильно понял, что по мнению отписавшихся , при любом падении с криками игрока соперника, надо тут же останавливаться? захотел потянуть время - долбанул своего по ногам и соперник остановится!
21:30 4 марта
Бу-га-га!
П_о_в_а_р_ю_г_а!!! Выходи ответ за Комбарика держать!!!
21:27 4 марта
Vedi
Победа с душком , не по мужски поступил Комбаров и Аосенал.
21:23 4 марта
NRG
Поступок Комбарова?Это не по-мужски!
21:20 4 марта