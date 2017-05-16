"Арсенал" перед матчем с "Амкаром" "заговорил" на латинском языке

"Арсенал" на своем официальном сайте проанонсировал матч 29-го тура чемпионата России с "Амкаром". Основной посыл текста заключается в том, что "канонирам" для сохранения прописки в премьер-лиге необходимо победить в двух оставшихся матчах, а также рассчитывать на осечки конкурентов.

Подчеркивается эта мысль крылатой латинской фразой Aut Caesar, aut nihil. Русские аналоги – "Иль грудь в крестах, иль голова в кустах", "Все или ничего", "Пан или пропал".

"Aut Caesar, aut nihil. Или Цезарь, или ничто. Крылатая латинская фраза словно о нашем "Арсенале". Только победа сохранит тулякам шансы на спасение в РФПЛ", – говорится в сообщении.

Матч "Арсенал" - "Амкар" пройдет в среду, 17 мая, и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.