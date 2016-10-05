"Арсенал" - Павлову: "Саныч, спасибо за все!"

Руководство тульского "Арсенала" поблагодарило главного тренера Сергея Павлова за работу. Сегодня было объявлено об отставке специалиста. Также команду покидает старший тренер Сергей Жуков. Имя нового наставника "Арсенала" будет названо сегодня по итогам заседания попечительского совета клуба.
"Саныч, спасибо за все!" – говорится в сообщении в официальном твиттере "Арсенала".
Саныч, спасибо за все! https://t.co/tWMH3sQ0It pic.twitter.com/VDG3esGYPb– ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 5 October 2016
BATAMAN
Это все из-за того, что Сергей Иванов засудил на 86 минуте спартак.
11:31