17:42 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Арсенал" оштрафован на 30 тысяч рублей по итогам матча с "Зенитом"

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В Доме футбола состоялось очередное заседание КДК РФС, сообщает официальный сайт РФС. По итогам заседания было решено оштрафовать "Арсенал" на 30 тысяч рублей по итогам гостевого матча 20-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:2). Тульский клуб оштрафован за использование болельщиками пиротехнических изделий на стадионе.

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/rfs_news/86180.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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tranmer

«Зенит» - «Арсенал» - В соответствии с частью 1 статьи 114 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 36 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий – оштрафовать ФК «Арсенал» г. Тула на 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

18:33

tranmer

Так на 30 тысяч же...

17:51

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