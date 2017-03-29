"Арсенал" оштрафован на 30 тысяч рублей по итогам матча с "Зенитом"

В Доме футбола состоялось очередное заседание КДК РФС, сообщает официальный сайт РФС. По итогам заседания было решено оштрафовать "Арсенал" на 30 тысяч рублей по итогам гостевого матча 20-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:2). Тульский клуб оштрафован за использование болельщиками пиротехнических изделий на стадионе.