"Арсенал" оштрафован на 30 тысяч рублей по итогам матча с "Зенитом"

В Доме футбола состоялось очередное заседание КДК РФС, сообщает официальный сайт РФС. По итогам заседания было решено оштрафовать "Арсенал" на 30 тысяч рублей по итогам гостевого матча 20-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:2). Тульский клуб оштрафован за использование болельщиками пиротехнических изделий на стадионе.
tranmer
«Зенит» - «Арсенал» - В соответствии с частью 1 статьи 114 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 36 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий – оштрафовать ФК «Арсенал» г. Тула на 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.
18:33
tranmer
Так на 30 тысяч же...
17:51