"Арсенал" - "Оренбург": стали известны стартовые составы

"Арсенал" и "Оренбург" объявили составы на матч 12-го тура РПЛ. С первых минут встречу начнут нападающий тульского клуба Лука Джорджевич и голкипер оренбуржцев Евгений Фролов.

Состав "Арсенала": Левашов - К. Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес - Горбатенко, Кадири, Костадинов - Бакаев, Джорджевич, Мирзов.

Запасные: Шамов, Нигматуллин, Сокол, Денисов, Хагуш, Берхамов, Ивакин, Ткачев, Кангва, Аджоев, Ожегович, Лесовой.

Состав "Оренбурга": Фролов - Малых, Ойеволе, Бегич, Сиваков, Терехов - Попович, Мишкич, Афонин, Сутормин - Козлов.

Запасные: Руденко, Довбня, Чуканов, Андреев, Алвеш, Бреев, Шахов, Кулишев, Маляров, Чиркин, Галаджан.

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