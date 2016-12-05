"Арсенал" одержал первую победу при Кирьякове, обыграв "Анжи"

В матче 17-го тура чемпионата России "Арсенал" дома обыграл "Анжи" со счетом 1:0. Единственный гол забил защитник хозяев Максим Беляев. Эта победа стала для туляков первой под руководством Сергея Кирьякова с 6 октября 2016 года.

Таким образом, "Арсенал" набрал 12 очков и поднялся на 15-е место в турнирной таблице. В активе "Анжи" 20 баллов. Махачкалинцы располагаются на 11-й строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

17-й тур

"Арсенал" (Тула) – "Анжи" (Махачкала) – 1:0 (0:0)

Гол: Беляев, 70.

"Арсенал": Левашов, Хагуш, Беляев, Горбатюк, Вергара, Ершов, Бурмистров (Власов, 89), Берхамов, Стеклов (Шешуков, 90+2), Горбатенко, Максимов (Аппаев, 78).

"Анжи": Беленов, Гаджибеков, Шандау, Гасанов, Тигиев, Боли, Маевский, Эбесилио (Щербак, 88), Георгиевский (Газимагомедов, 79), Иличевич (Бериша, 61), Будковский.

Предупреждения: Берхамов, 34. Эбесилио, 42. Левашов, 90+3.

Судьи: ЕСЬКОВ. Шаламберидзе (все Москва), Болховитин (Ленинградская область).

5 декабря. Тула. Стадион "Арсенал".

Трансляция матча "Арсенал" – "Анжи"