"Арсенал" обыграл "Урал"

"Арсенал" в домашнем матче 19-го тура чемпионата России победил "Урал". Дублем в составе тульской команды отметился нападающий Федерико Расич. В первом тайме он забил с пенальти, во втором – после подачи со штрафного.
Гости доигрывали встречу в меньшинстве после удаления защитника Грегора Балажица, который получил две желтые карточки за 4 минуты.
Таким образом, "Арсенал" Сергея Кирьякова догнал "Оренбург" и "Крылья Советов" – у трех коллективов по 15 очков. "Урал" занимает 12-е место, опережая эти три команды на 2 очка.
Чемпионат России
Премьер-лига
19-й тур
"Арсенал" (Тула) – "Урал" (Екатеринбург) – 2:0 (1:0)
Голы: Расич, 19 - с пенальти (1:0). Расич, 62 (2:0).
"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Иванов, Сунзу, Бурмистров, Думбья (Власов, 81), Александров, Бурчану, Горбатенко (Стеклов, 90+2), Расич (Шевченко, 74).
"Урал": Заболотный, Кулаков, Новиков, Балажиц, Данцев, Димитров, Емельянов, Фидлер, Бикфалви, Лунгу, Ильин (Манучарян, 61).
Предупреждения: Думбья, 3. Расич, 50. Фидлер, 52. Балажиц, 61. Бурмистров, 76.
Удаление: Балажиц, 65.
Судьи: ЛАПОЧКИН, Кудрявцев (оба Санкт-Петербург), Гаврилин (Владимир).
10 марта. Тула. Стадион "Арсенал".
stakan84
всех с победой!!! вперед за Тулу!!!
21:40
shpasic
поздравления Повару))
20:54