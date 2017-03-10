"Арсенал" обыграл "Урал"

"Арсенал" в домашнем матче 19-го тура чемпионата России победил "Урал". Дублем в составе тульской команды отметился нападающий Федерико Расич. В первом тайме он забил с пенальти, во втором – после подачи со штрафного.

Гости доигрывали встречу в меньшинстве после удаления защитника Грегора Балажица, который получил две желтые карточки за 4 минуты.

Таким образом, "Арсенал" Сергея Кирьякова догнал "Оренбург" и "Крылья Советов" – у трех коллективов по 15 очков. "Урал" занимает 12-е место, опережая эти три команды на 2 очка.

Чемпионат России

Премьер-лига

19-й тур

"Арсенал" (Тула) – "Урал" (Екатеринбург) – 2:0 (1:0)

Голы: Расич, 19 - с пенальти (1:0). Расич, 62 (2:0).

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Иванов, Сунзу, Бурмистров, Думбья (Власов, 81), Александров, Бурчану, Горбатенко (Стеклов, 90+2), Расич (Шевченко, 74).

"Урал": Заболотный, Кулаков, Новиков, Балажиц, Данцев, Димитров, Емельянов, Фидлер, Бикфалви, Лунгу, Ильин (Манучарян, 61).

Предупреждения: Думбья, 3. Расич, 50. Фидлер, 52. Балажиц, 61. Бурмистров, 76.

Удаление: Балажиц, 65.

Судьи: ЛАПОЧКИН, Кудрявцев (оба Санкт-Петербург), Гаврилин (Владимир).

10 марта. Тула. Стадион "Арсенал".

Трансляция матча "Арсенал" – "Урал"