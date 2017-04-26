"Арсенал" обыграл "Крылья Советов" и прервал серию поражений

Тульский "Арсенал" обыграл "Крылья Советов" (2:0) в матче 25-го тура чемпионата России. В составе победителей по голу забили Гия Григалава и Федерико Расич.
Благодаря этой победе тульский клуб обошел "Крылья" в турнирной таблице по количеству побед и поднялся на 14-е место. "Арсенал" прервал трехматчевую серию поражений.
Чемпионат России
Премьер-лига
25-й тур
"Арсенал" (Тула) – "Крылья Советов" (Самара) – 2:0 (1:0)
Голы: Григалава, 31 (1:0). Расич, 80 (2:0).
"Арсенал": Габулов, Комбаров, Сунзу, Беляев, Григалава, Александров, Бурчану, Максимов (Расич, 73), Бурмистров (Горбатенко, 66), Думбья (Рыжков, 90), Шевченко.
"Крылья Советов": Конюхов, Зотов, Надсон, Таранов (Садик, 72), Божин, Брюно (Ткачев, 58), Мияйлович, Зинков (Глеб, 54), Паскуато, Зуев, Корниленко.
Предупреждения: Беляев, 14. Таранов, 18. Мияйлович, 44. Зотов, 59. Бурчану, 60.
Судьи: Егоров (Саранск), Еремин (Москва), Богданов (Верея).
26 апреля. Тула. Стадион "Арсенал".
jari80
ржавый самовар , тухлый пряник
21:26