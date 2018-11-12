"Арсенал" объявил об уходе Олега Кононова с поста главного тренера команды. 52-летний специалист занял аналогичную должность в "Спартаке".

– "Арсенал" благодарит Олега Кононова и его тренерский штаб за проделанную работу и желает новых успехов в профессиональной деятельности, – отмечается в сообщении.

​Контракт расторгнут по соглашению сторон. Под руководством 52-летнего специалиста "Арсенал" в 14-ти матчах одержал 4 победы при 5 ничьих и таком же количестве поражений.

Вместе с Олегом Кононовым тульский клуб покинули его помощники: старший тренер Сергей Кузнецов, тренер вратарей Даниэль Тудор, тренеры по физподготовке Стергиос Фотопулос и Хесус Суарес, тренер-аналитик Михаил Кожевников.