"Арсенал" объявил об уходе Олега Кононова с поста главного тренера команды. 52-летний специалист занял аналогичную должность в "Спартаке".
– "Арсенал" благодарит Олега Кононова и его тренерский штаб за проделанную работу и желает новых успехов в профессиональной деятельности, – отмечается в сообщении.
Контракт расторгнут по соглашению сторон. Под руководством 52-летнего специалиста "Арсенал" в 14-ти матчах одержал 4 победы при 5 ничьих и таком же количестве поражений.
Вместе с Олегом Кононовым тульский клуб покинули его помощники: старший тренер Сергей Кузнецов, тренер вратарей Даниэль Тудор, тренеры по физподготовке Стергиос Фотопулос и Хесус Суарес, тренер-аналитик Михаил Кожевников.
Олег Кононов покинул "Арсенал"– ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 12 ноября 2018 г.
ПФК "Арсенал" благодарит Олега Кононова и его тренерский штаб за проделанную работу и желает новых успехов в профессиональной деятельности.
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https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/oleg-kononov-pokinul-arsenal/