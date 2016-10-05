"Арсенал" объявил об отставке Павлова

Тульский "Арсенал" на своем официальном сайте объявил об отставке главного тренера клуба Сергея Павлова. Руководство клуба поблагодарило специалиста за работу и пожелало успеха в дальнейшей карьере. Также команду покидает старший тренер Сергей Жуков. Имя нового наставника "Арсенала" будет названо сегодня по итогам заседания попечительского совета клуба.

Ранее "СЭ" сообщал, что с большой долей вероятности в руководстве клуба и команды произойдут изменения. Президентом "Арсенала", скорее всего, будет назначен Гурам Аджоев, известный по работе на посту спортивного директора "Динамо". В таком случае главным тренером станет Сергей Кирьяков, а Сергей Павлов покинет команду. Кроме того, гендиректором клуба будет назначен Дмитрий Балашов, а спортивным директором – Игорь Семшов.

"Арсенал" после 9 туров в чемпионате России набрал 7 очков (1 победа и 4 ничьих) и занимает 14-е место в турнирной таблице. Команда Павлова забила 3 мяча, а пропустила 13. Тульская команда в последнем туре сыграла вничью с "Локомотивом", упустив победу на последних минутах матча. В 10-м туре "Арсенал" сыграет на своем поле против "Краснодара".