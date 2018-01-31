"Арсенал" объявил о подписании арендного соглашения с Дзюбой

"Арсенал" объявил о подписании арендного соглашения с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой.

Как отмечает пресс-служба туляков, 29-летний нападающий Артем Дзюба – выпускник академии московского "Спартак". Выступал за "Спартак" и на условиях аренды за "Томь" и "Ростов". В 2015 году подписал контракт с "Зенитом". Неоднократный серебряный призер чемпионатов России в составе "Спартака" (2006, 2007, 2009, 2011/12). Двукратный бронзовый призер в составе "Зенита" (2015/16, 2016/17). Обладатель Кубка России-2013/14 в составе "Ростова", который возглавлял Миодраг Божович, и Кубка России-2015/16 в составе "Зенита". Дзюба входит в символический Клуб бомбардиров Григория Федотова. В сборной России сыграл 22 матча, забил 11 мячей. Участник финальной части Евро-2016 во Франции.

В "Арсенале" Дзюба будет играть под номером 24.