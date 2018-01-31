"Арсенал" объявил о подписании арендного соглашения с Дзюбой

"Арсенал" объявил о подписании арендного соглашения с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой.
Как отмечает пресс-служба туляков, 29-летний нападающий Артем Дзюба – выпускник академии московского "Спартак". Выступал за "Спартак" и на условиях аренды за "Томь" и "Ростов". В 2015 году подписал контракт с "Зенитом". Неоднократный серебряный призер чемпионатов России в составе "Спартака" (2006, 2007, 2009, 2011/12). Двукратный бронзовый призер в составе "Зенита" (2015/16, 2016/17). Обладатель Кубка России-2013/14 в составе "Ростова", который возглавлял Миодраг Божович, и Кубка России-2015/16 в составе "Зенита". Дзюба входит в символический Клуб бомбардиров Григория Федотова. В сборной России сыграл 22 матча, забил 11 мячей. Участник финальной части Евро-2016 во Франции.
В "Арсенале" Дзюба будет играть под номером 24.
🔥Артем Дзюба – в "Арсенале"🔥– ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 31 января 2018 г.
31 января ПФК "Арсенал" подписал арендное соглашение с нападающим сборной России Артемом Дзюбой.🔝
Подробности👉https://t.co/4ZXhJY0Bcq pic.twitter.com/Jt4EMZj2yV
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Дополнительная информация
https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/artem-dzyuba-v-arsenale/
pahom-17
чего то Венгера не видно...
15:52
pahom-17
сухостой сдали в аренду...
15:46
Хома Сапиенс
75% зарплаты будет платить Звенит. Туляки знатно подсуетились.
15:08
RW_55
ахахаха
14:37
shur
Вроде бы наград у ИГРОЧИШКИ прилично, но нигде не задерживается. Любитель аренд.
14:24