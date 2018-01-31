14:18 | Футбол — РФПЛ

"Арсенал" объявил о подписании арендного соглашения с Дзюбой

Артем ДЗЮБА - в тульском "Арсенале". Фото ПФК "Арсенал"
Артем ДЗЮБА - в тульском "Арсенале". Фото ПФК "Арсенал"
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"Арсенал" объявил о подписании арендного соглашения с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой.

Как отмечает пресс-служба туляков, 29-летний нападающий Артем Дзюба – выпускник академии московского "Спартак". Выступал за "Спартак" и на условиях аренды за "Томь" и "Ростов". В 2015 году подписал контракт с "Зенитом". Неоднократный серебряный призер чемпионатов России в составе "Спартака" (2006, 2007, 2009, 2011/12). Двукратный бронзовый призер в составе "Зенита" (2015/16, 2016/17). Обладатель Кубка России-2013/14 в составе "Ростова", который возглавлял Миодраг Божович, и Кубка России-2015/16 в составе "Зенита". Дзюба входит в символический Клуб бомбардиров Григория Федотова. В сборной России сыграл 22 матча, забил 11 мячей. Участник финальной части Евро-2016 во Франции.

В "Арсенале" Дзюба будет играть под номером 24.

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Дополнительная информация

https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/artem-dzyuba-v-arsenale/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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pahom-17

чего то Венгера не видно...

15:52

pahom-17

сухостой сдали в аренду...

15:46

Хома Сапиенс

75% зарплаты будет платить Звенит. Туляки знатно подсуетились.

15:08

RW_55

ахахаха

14:37

shur

Вроде бы наград у ИГРОЧИШКИ прилично, но нигде не задерживается. Любитель аренд.

14:24