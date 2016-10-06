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"Арсенал" объявил о назначении Кирьякова

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Новый президент тульского "Арсенала" Гурам АДЖОЕВ.Гурам Аджоев: "Я не увольнял Павлова из "Арсенала"

Как и предполагал "СЭ", Сергей Кирьяков назначен главным тренером "Арсенала". Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте клуба. Об условиях контракта с 46-летним специалистом пока ничего не сообщается. На этом посту он стал преемником Сергея Павлова, выведшего "канониров" в премьер-лигу.

Напомним, что вчера туляки также объявили о смене президента клуба – вместо Петра Кошельникова должность занял бывший спортивный директор "Динамо" Гурам Аджоев.

"Арсенал" после 9 туров в чемпионате России набрал 7 очков (1 победа и 4 ничьих) и занимает 14-е место в турнирной таблице. Команда Павлова забила 3 мяча, а пропустила 13. Тульская команда в последнем туре сыграла вничью с "Локомотивом", упустив победу на последних минутах матча. В 10-м туре "Арсенал" сыграет на своем поле против "Краснодара".

Ранее Кирьяков входил в тренерский штаб молодежной сборной России и возглавлял юношескую сборную (игроки 1997 года рождения). В 2008 году он был главным тренером "Орла".

Дополнительная информация

http://www.arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/sergey-kiryakov-glavnyy-trener-arsenala/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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ykol2

Еще один кто только языком молол пришел,жалко Тулу,но она сама выбрала себе могильщика

14:02

eggerss

...нет слов,примите соболезнования туляки...

13:34

umnik21

Как бы 16-го трибуны фамилию "Павлов" скандировать не начали...

13:34

честный человечишко

Прекрасный человек...

13:14

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