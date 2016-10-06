"Арсенал" объявил о назначении Кирьякова

Как и предполагал "СЭ", Сергей Кирьяков назначен главным тренером "Арсенала". Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте клуба. Об условиях контракта с 46-летним специалистом пока ничего не сообщается. На этом посту он стал преемником Сергея Павлова, выведшего "канониров" в премьер-лигу.
Напомним, что вчера туляки также объявили о смене президента клуба – вместо Петра Кошельникова должность занял бывший спортивный директор "Динамо" Гурам Аджоев.
"Арсенал" после 9 туров в чемпионате России набрал 7 очков (1 победа и 4 ничьих) и занимает 14-е место в турнирной таблице. Команда Павлова забила 3 мяча, а пропустила 13. Тульская команда в последнем туре сыграла вничью с "Локомотивом", упустив победу на последних минутах матча. В 10-м туре "Арсенал" сыграет на своем поле против "Краснодара".
Ранее Кирьяков входил в тренерский штаб молодежной сборной России и возглавлял юношескую сборную (игроки 1997 года рождения). В 2008 году он был главным тренером "Орла".
Дополнительная информация
http://www.arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/sergey-kiryakov-glavnyy-trener-arsenala/
ykol2
Еще один кто только языком молол пришел,жалко Тулу,но она сама выбрала себе могильщика
14:02
eggerss
...нет слов,примите соболезнования туляки...
13:34
umnik21
Как бы 16-го трибуны фамилию "Павлов" скандировать не начали...
13:34
честный человечишко
Прекрасный человек...
13:14