"Арсенал" обещает трансферы. "Зенит" шутит

"Зенит" отреагировал на твит "Арсенала" о новых трансферах. Пресс-служба питерцев опубликовала GIF-изображение, на котором кот пилит когти в ожидании новостей.

Сегодня "Арсенал" заявил, что порадует своих болельщиков новыми трансферами.

Напомним, по информации "СЭ", футболисты "Зенита" Артем Дзюба и Иван Новосельцев перешли в тульский "Арсенал". Игроки перейдут на правах аренды без права выкупа. По нашим данным, оба пошли на значительное, более чем двукратное, понижение зарплаты. При этом одну треть жалованья будут платить туляки, две трети – петербуржцы.