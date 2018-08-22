"Арсенал" не просил РФС рассмотреть удаление Григалавы в матче с ЦСКА

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на очередном заседании не стал рассматривать эпизод с удалением защитника тульского "Арсенала" Гия Григалавы в матче 4-го тура чемпионата России против ЦСКА.

– Тульский "Арсенал" не обращался в КДК по поводу (правомерности) удаления Григалавы, – цитирует "РИА Новости" председателя комитета Артура Григорьянца.

Напомним, игрок обороны "оружейников" был удален с поля во втором тайме при счете 1:0 в пользу армейцев. Встреча завершилась со счетом 3:0.