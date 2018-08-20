"Арсенал" не обращался в КДК с просьбой отменить красную карточку Григалавы

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц заявил "СЭ", что к ним не поступало обращение от "Арсенала" с просьбой отменить красную карточку Гии Григалавы, полученную игроков на 67-й минуте субботнего матча 4-го тура премьер-лиги с ЦСКА (0:3).

– Такое обращение к нам не поступало, – сказал Григорьянц.

Ранее эксперт "СЭ" Александр БОБРОВ рассказал об эпизоде с удалением:

"Судья Безбородов не сразу достал красную карточку. Ему, как позднее выяснил "СЭ", не требовался совет второго ассистента Максима Гаврилина. Арбитр сам оценил расположение на поле Эрнандеса, которого Влашич пытался острым пасом вывести один на один с вратарем. Судья, похоже, консультировался с резервным рефери Алексеем Николаевым – по поводу действий Григалавы".

В то же время глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров считает, что Безбородов отработал на достойном уровне и поступил правильно, а президент "Арсенала" Гурам Аджоев остался крайне недоволен работой арбитра и добавил, что удаление повлияло на исход встречи. (Андрей СИЗЯКИН)