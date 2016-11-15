"Арсенал": "Матч с ЦСКА состоится при любой погоде"

Сегодня на Центральном стадионе прошла рабочая встреча перед матчем 14-го тура премьер-лиги "Арсенал" – ЦСКА (пятница, 18 ноября), информирует пресс-служба тульского клуба. Инициатором данной встречи стал генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов. Участие в совещании приняли заместитель начальника УМВД по Тульской области Виктор Бурдыкин, директор стадиона Дмитрий Шишкин, начальник управления по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы Ольга Масальская.

В рамках совещания удалось решить ряд важных вопросов относительного проведения встречи. На данный момент все службы, принимающие участие в организации и проведении матча, работают в штатном режиме. Можно не сомневаться: матч состоится при любой погоде, – говорится в сообщении пресс-службы "Арсенала".