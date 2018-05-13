"Арсенал" - "Локомотив": прогноз букмекеров

Сегодня состоится матч 30-го тура чемпионата России "Арсенал" – "Локомотив". Встреча начнется в Туле в 14.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Арсенал" – "Локомотив"

Прогноз Winline – П1 2,07 – Н 3,59 – П2 3,65

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" – "Локомотив".

Прямая трансляция матча "Арсенал" – "Локомотив" – в 14:00, на канале "Футбол 3".

Ориентировочные составы команд

"Арсенал": ЛЕВАШОВ – ХАГУШ, Сунзу, Беляев, Альварес – Берхамов – Ткачев, Чаушич, Горбатенко, Кангва – Дзюба.

"Локомотив": Гильерме – ЛЫСОВ, ПЕЙЧИНОВИЧ, Кверквелия, В. ДЕНИСОВ – И. Денисов, БАРИНОВ – Фернандеш, Ал. Миранчук, Ант. Миранчук – ЭДЕР.

ПОТЕРИ: Бурчану, Григалава, К. Комбаров, Майга (все – травм.) – Чорлука (травм.), Игнатьев (дисквал.).