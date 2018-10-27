"Арсенал" Кононова сыграл вничью с "Оренбургом"

"Арсенал" сыграл вничью с "Оренбургом" в матче 12-го тура РПЛ (2:2). Голами в составе тульского клуба отметились полузащитник Резиуан Мирзов и форвард Лука Джорджевич, у оренбуржцев отличились защитник Сергей Терехов и хавбек Денис Попович.

Отметим, что этот матч мог стать последним для главного тренера "Арсенала" Олега Кононова на данном посту. По данным "СЭ", 52-летний специалист в скором времени может возглавить "Спартак".

После 12 туров "Арсенал" занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков, "Оренбург" с 16 баллами располагается на 8-й строчке.

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Премьер-лига

12-й тур

"Арсенал" (Тула) - "Оренбург" - 2:2 (1:0)

Голы: Мирзов, 42 (1:0). Терехов, 61 (1:1). Джорджевич, 64 (2:1). Попович, 76 (2:2).

"Арсенал" (Тула): Левашов, Комбаров (Хагуш, 74), Беляев, Григалава, Альварес, Горбатенко, Кадири Мохаммед, Костадинов, Бакаев (Лесовой, 66), Джорджевич, Мирзов (Ткачев, 64).

"Оренбург": Фролов, Малых, Ойеволе, Сиваков, Бегич, Терехов, Попович (Бреев, 87), Мишкич, Афонин, Сутормин (Чуканов, 55), Козлов (Галаджан, 72).

Предупреждения: Горбатенко, 21. Ойеволе, 38. Сиваков, 50. Ткачев, 78. Попович, 85.

Судьи: Сухой (Люберцы). Мосякин (Москва), Болховитин (Ленинградская область).

27 октября. Тула. Стадион "Арсенал".

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