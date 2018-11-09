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"Арсенал" Кононова победил "Анжи"

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"Арсенал" победил "Анжи" в матче 14-го тура РПЛ (2:0). Голами в составе тульского клуба отметились полузащитники Сергей Ткачев и Зелимхан Бакаев, две результативных передачи на счету нападающего Луки Джорджевича

"Арсенал" набрал 17 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице. "Анжи" с 13 баллами располагается 14-й строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига 

14-й тур 

"Арсенал" (Тула) - "Анжи" (Махачкала) - 2:0 (1:0)

Голы: Ткачев, 25 (1:0). Бакаев, 63 (2:0). 

"Арсенал" (Тула): Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Бакаев (Кангва, 74), Костадинов, Кадири Мохаммед, Ткачев (Горбатенко, 66), Мирзов, Джорджевич (Аджоев, 87).

"Анжи" (Махачкала): Дюпин, Савичев, Чансельор, Удалый, Гапон, Гиголаев, Кулик, Чайковский (Хамдамов, 69), Глебов, Понсе (Маркелов, 78), Долгов (Кацаев, 53).

Предупреждения: Чансельор, 77. Глебов, 78. Хамдамов, 88. Левашов, 90. 

Судьи: Казарцев. Абусуев (оба - Санкт-Петербург), Глот (Ярославль).

09 ноября. Тула. Стадион "Арсенал".

Арсенал Т - Анжи

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