"Арсенал" Кононова победил "Анжи"

"Арсенал" победил "Анжи" в матче 14-го тура РПЛ (2:0). Голами в составе тульского клуба отметились полузащитники Сергей Ткачев и Зелимхан Бакаев, две результативных передачи на счету нападающего Луки Джорджевича.
"Арсенал" набрал 17 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице. "Анжи" с 13 баллами располагается 14-й строчке.
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14-й тур
"Арсенал" (Тула) - "Анжи" (Махачкала) - 2:0 (1:0)
Голы: Ткачев, 25 (1:0). Бакаев, 63 (2:0).
"Арсенал" (Тула): Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Бакаев (Кангва, 74), Костадинов, Кадири Мохаммед, Ткачев (Горбатенко, 66), Мирзов, Джорджевич (Аджоев, 87).
"Анжи" (Махачкала): Дюпин, Савичев, Чансельор, Удалый, Гапон, Гиголаев, Кулик, Чайковский (Хамдамов, 69), Глебов, Понсе (Маркелов, 78), Долгов (Кацаев, 53).
Предупреждения: Чансельор, 77. Глебов, 78. Хамдамов, 88. Левашов, 90.
Судьи: Казарцев. Абусуев (оба - Санкт-Петербург), Глот (Ярославль).
09 ноября. Тула. Стадион "Арсенал".