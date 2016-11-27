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"Арсенал" к матчу против "Рубина" будет готовиться в Казани

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"Арсенал" после игры 15-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:1) совершил перелет в Казань, информирует клубная пресс-служба. Отмечается, что в данный момент в Туле нет условий для подготовки к матчу 16-го тура премьер-лиги против "Рубина", поэтому руководство туляков "провело сложные переговоры с руководством казанцев, в результате чего была достигнута договоренность о проведении двух тренировок на поле Центрального стадиона Казани".

Тульская команда выразила благодарность "Рубину" за конструктивную позицию. Матч "Рубин" – "Арсенал" состоится 30 ноября и начнется в 19.00 по московскому времени.

Дополнительная информация

http://www.arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/arsenal-treniruetsya-v-kazani/

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