"Арсенал" к матчу против "Рубина" будет готовиться в Казани

"Арсенал" после игры 15-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:1) совершил перелет в Казань, информирует клубная пресс-служба. Отмечается, что в данный момент в Туле нет условий для подготовки к матчу 16-го тура премьер-лиги против "Рубина", поэтому руководство туляков "провело сложные переговоры с руководством казанцев, в результате чего была достигнута договоренность о проведении двух тренировок на поле Центрального стадиона Казани".

Тульская команда выразила благодарность "Рубину" за конструктивную позицию. Матч "Рубин" – "Арсенал" состоится 30 ноября и начнется в 19.00 по московскому времени.