"Арсенал" и "Терек" голов не забили

"Арсенал" в домашнем матче 8-го тура чемпионата России сыграл вничью с "Тереком". Голов в этой встрече забито не было.

Подопечные Сергея Павлова набрали шесть очков, но по-прежнему остались на 14-м месте в турнирной таблице. У команды Рашида Рахимова 11 очков, грозненцы располагаются на 8-й строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

8-й тур

"Арсенал" (Тула) – "Терек" (Грозный) – 0:0

"Арсенал": Левашов, Форбс, Вергара, Горбатюк, Денисов, Тесак (Хагуш, 80), Шешуков (Рыжков, 46), Стеклов, Берхамов, Аппаев (Бурмистров, 62), Власов.

"Терек": Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Плиев, Митришев (Роши, 62), Лебеденко (Мирзов, 81), Пирис, Иванов, Грозав (Родолфу, 87), Балай.

Предупреждения: Горбатюк, 24. Плиев, 65. Берхамов, 77. Пирис, 77. Денисов, 84. Рыжков, 90+2.

Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург). Шаламберидзе (Москва), Гаврилин (Владимир).

25 сентября. Тула. Стадион "Арсенал".

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