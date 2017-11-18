"Арсенал" и "Рубин" голов не забили

В матче 17-го тура чемпионата России "Арсенал" на своем поле сыграл вничью с "Рубином" – 0:0. Беспроигрышная сери туляков достигла трех игр. Подопечные Курбана Бердыева не могут победить на протяжении уже пяти встреч во всех турнирах.

"Канониры" сравнялись по набранным очкам с шедшим шестым "Уралом", правда у екатеринбуржцев еще есть игра в запасе. "Рубин" остался на десятой строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

17-й тур

"Арсенал" (Тула) – "Рубин" (Казань) – 0:0

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Сунзу, Беляев, Григалава, Хагуш, Бурчану, Ткачев (Александров, 82), Чаушич (Берхамов, 68), Горбатенко, Джорджевич (Расич, 87).

"Рубин": Джанаев, Кудряшов, Сорокин, Гранат, Сигурдссон, Набиуллин, Оздоев, Камболов, М`Вила, Жемалетдинов (Азмун, 71), Канунников (Лестьенн, 81).

Предупреждения: Горбатенко, 28. Кудряшов, 43. Хагуш, 45+1.

Судьи: СЕЛЬДЯКОВ (Балашиха). Деушев, Шаламберидзе (все Москва).

18 ноября. Тула. Стадион "Арсенал".