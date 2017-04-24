"Арсенал" и "Крылья" могут быть оштрафованы за поведение болельщиков

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал "СЭ" о повестке дня на заседании комитета, который состоится в Доме футбола 25 апреля. По словам чиновника, "Арсеналу" и "Крыльям Советов" грозят штрафы за шарф с ненормативной лексикой и несогласованный баннер соответственно.

- Матч "Краснодар" - "Арсенал". Болельщики тульской команды демонстрировали атрибутику с ненормативной лексикой (шарф), - сказал Григорьянц. - Во встрече "Крылья Советов" - "Рубин" болельщики хозяев демонстрировали несогласованный баннер. (Сергей АСТАХОВ)