"Арсенал" и "Енисей" одержали победы в молодежном первенстве

"Арсенал" обыграл "Урал" в матче девятого тура молодежного первенства России - 4:1, а "Енисей" - "Уфу" - 3:0.
Молодежные команды
9-й тур
"Урал - мол." (Екатеринбург) - "Арсенал Т - мол." (Тула) - 1:4 (0:2)
Голы: Ивакин, 10 (0:1). Хлусевич, 27 (0:2). Прокопьев, 85 (1:2). Максименко, 86 (1:3).
Родинков, 90+1 (1:4).
Судья: Родионов (Чехов).
28 сентября. Сысерть. Стадион "Бажовия".
Молодежные команды
9-й тур
"Уфа - мол." (Уфа) - "Енисей - мол." (Красноярск) - 0:3 (0:1)
Голы: Матвиенко, 12 (0:1). Матвиенко, 52 (0:2). Марин, 75 (0:3).
Судья: Аношин (Санкт-Петербург).
28 сентября. Уфа. Стадион "Нефтяник".
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