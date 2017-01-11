"Арсенал" хочет вернуть Фильцова в "Рубин"

Тульский "Арсенал" намерен расстаться с голкипером Александром Фильцовым, сообщает официальный сайт команды. Сейчас клуб ведет переговоры с "Рубином" по прекращению аренды российского вратаря. В текущем сезоне чемпионата России 27-летний футболист провел три матча, в которых пропустил шесть мячей.

Фильцов принадлежит "Рубину" с 2014 года, куда перешел из "Краснодара". За казанцев он не провел ни одной встречи, а за "Арсенал" выступал и в минувшем сезоне в чемпионате ФНЛ.