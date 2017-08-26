"Арсенал" - фаворит матча с "Амкаром" по версии букмекеров

Сегодня состоится матч 8-го тура чемпионата России между "Арсеналом" и "Амкаром". Встреча в Туле начнется в 15.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Арсенал" - "Амкар"

Прогноз Winline – П1 2,39 – Н 2,81 – П2 3,27

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" - "Амкар".

Прямая трансляция матча "Арсенал" - "Амкар" – в субботу, 26 августа, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Арсенал": Габулов - Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес - Бурчану - Хагуш, Чаушич, Максимов, Горбатенко - Джорджевич.

"Амкар": Нигматуллин - Милькович, Зайцев, Конде, Занев, Идову - Комолов, Сиваков, Рязанцев, Баланович - Бодул.

ПОТЕРИ: Берхамов, Григалава (оба - травма), Ткачев, Шевченко (оба - под вопросом) - Гиголаев, Огуде, Салугин (все - травма), Гасилин (под вопросом).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

В прошлом сезоне туляки не забили уральцам ни одного гола (0:1, 0:0), тогда как ранее выиграли дважды (4:0, 1:0).

15 матчей не побеждает в гостях "Амкар"(+0=6-9) – с 17 сентября 2016 года, когда в Грозном был обыгран "Терек" (3:1).

ПРОГНОЗ

Валерий НЕПОМНЯЩИЙ, известный российский тренер:

1:1 Туляки хоть и не без труда, но свои очки берут. А вот "Амкар" этим пока похвастать не может. Но то, что пермяки не потеряли веру в себя, подтверждает их последний, хоть и проигранный матч с "Зенитом".

Александр ЛЬВОВ, обозреватель "СЭ":

2:1 Божович и тульская компания удивили всех, выстрелив тремя очками в Грозном. Думаю, что во встрече с бедствующими пермяками шанс порадовать дома своих болельщиков "Арсенал" не упустит.