19:07 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Арсенал" – единственный клуб, забивший "Ростову" в каждом из кругов

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"Арсенал", который делит с "Томью" последнее место по числу забитых голов в чемпионате России-2016/17, оказался единственным российским клубом, которому удалось поразить ворота обладающего самой надежной обороной "Ростова" в каждом из матчей сезона. В первом круге ростовчане разгромили "канониров" 4:1, пропустив от Игоря Шевченко, а во втором, проиграли в Туле – 0:1. Помимо туляков по два раза огорчали команду Курбана Бердыева "Аякс", "Бавария", "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед". (Кирилл БУРДАКОВ)

"СЭ" вел трансляцию матча "Арсенал" – "Ростов"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 27-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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ЦСКА71

типа интересная, но нифига не значащая и никому не нужная информация

19:30