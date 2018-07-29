"Арсенал" - "Динамо": судья-дебютант правильно удалил динамовца

На 7-й минуте матча 1-го тура чемпионата России "Арсенал" - "Динамо" правильно поступил арбитр Станислав Васильев, показавший красную карточку игроку гостей Тетте.

В том эпизоде динамовец сыграл очень грязно, ударив Чаушича ногой в область паха. Судья, для которого игра в Туле - первая в премьер-лиге, со своей позиции не мог видеть всех деталей случившегося. Скорее всего, ему помог резервный Евгений Турбин. (Александр БОБРОВ)

7-я минута матча "Арсенал" - "Динамо".