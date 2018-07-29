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"Арсенал" - "Динамо": судья-дебютант правильно удалил динамовца

7-я минута матча "Арсенал" - "Динамо". 7-я минута матча "Арсенал" - "Динамо". 7-я минута матча "Арсенал" - "Динамо".
7-я минута матча "Арсенал" - "Динамо".

На 7-й минуте матча 1-го тура чемпионата России "Арсенал" - "Динамо" правильно поступил арбитр Станислав Васильев, показавший красную карточку игроку гостей Тетте.

В том эпизоде динамовец сыграл очень грязно, ударив Чаушича ногой в область паха. Судья, для которого игра в Туле - первая в премьер-лиге, со своей позиции не мог видеть всех деталей случившегося. Скорее всего, ему помог резервный Евгений Турбин. (Александр БОБРОВ)

7-я минута матча "Арсенал" - "Динамо".
7-я минута матча "Арсенал" - "Динамо".
7-я минута матча "Арсенал" - "Динамо".
7-я минута матча "Арсенал" - "Динамо".
Арсенал Т - Динамо М

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 1-й тур
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