"Арсенал" - "Динамо": Луценко и Жоаузинью - в стартовом составе бело-голубых

Стал известен состав "Динамо" на матч 1-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала".
На поле с первых минут выйдут следующие игроки: Шунин, Козлов, Рыков, Шунич, Морозов, Теттех, Соу, Черных, Панченко, Жоаузинью, Луценко.
Запасные: Лещук, Хольмен, Темников, Москвичёв, Грулёв, Соснин
Встреча начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию.
Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов назвал стартовый состав на первый матч сезона.– FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 29 июля 2018 г.
Отметим, что Константин Рауш и Антон Терехов из-за повреждений остались в Москве.#твоякоманДа #АрсеналДинамо pic.twitter.com/84x4UHgmIU