"Арсенал" - "Динамо": Луценко и Жоаузинью - в стартовом составе бело-голубых

Стал известен состав "Динамо" на матч 1-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала".

На поле с первых минут выйдут следующие игроки: Шунин, Козлов, Рыков, Шунич, Морозов, Теттех, Соу, Черных, Панченко, Жоаузинью, Луценко.

Запасные: Лещук, Хольмен, Темников, Москвичёв, Грулёв, Соснин

Встреча начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию.