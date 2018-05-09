"Арсенал" будет пресекать прорыв фанатов "Локомотива" на поле после финального свистка

Заместитель генерального директора по безопасности "Арсенала" Виталий Родионов заявил, что руководство клуба будет пресекать любые попытки болельщиков "Локомотива" прорваться на поле после финального свистка в гостевом матче 30-го тура чемпионата России. Ранее стало известно, что на игре ожидается аншлаг, из Москвы приедут 4000 болельщиков.

- Мы уже изучили опыт прошлого сезона по матчу со "Спартаком", поэтому будем действовать по-другому, - приводит ТАСС слова Родионова. - Будем по максимуму стараться, чтобы подобное не повторилось, и пытаться пресекать попытки прорыва болельщиков "Локомотива" после финального свистка.

Учитывая, что матч будет повышенной сложности, было принято решение о привлечении сотрудников ЧОП на игру с "Локомотивом". Общее количество сотрудников, обеспечивающих безопасность на стадионе, составит 250 человек , цифра не включает в себя сотрудников правоохранительных органов. Также организуем более тщательный досмотр при входе на стадион.



Матч "Арсенал" - "Локомотив" пройдет 13 мая, начало - 14.00 по московскому времени. Железнодорожники проведут встречу в статусе чемпионов России.

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