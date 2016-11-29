"Арсенал": "Автор петиции против Кирьякова уже извинился"

На днях появилась информация о том, что около 320 болельщиков тульского "Арсенала" написали петицию на имя губернатора области Алексея Дюмина и президента клуба Гурама Аджоева с требованием уволить главного тренера "оружейников" Сергея Кирьякова. За комментариями "СЭ" обратился к специалисту по работе с болельщиками туляков Михаилу Максимову.

– Данную петицию составил человек, проживающий в нашем регионе, – начал Максимов. - Он уже самостоятельно закрыл эту тему и даже в социальных сетях немного извинился за это дело, сказав, что дал волю эмоциям.

У "Арсенала" есть организованная группа болельщиков, которые не поняли этой петиции. Нужно понимать, что сейчас у команды очень сложный период. У нас много травмированных. Фактически играем без нападения, так как основные форварды находятся в лазарете. Испытываем трудности и с обороной.

Кто-то может винить в неудачах Кирьякова, но надо учитывать то, что "Арсенал" стал заложником кадровых сложностей. Зимой клуб обязательно проведет трансферы, которые повлияют на положительные результаты команды.