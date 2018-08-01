"Арсенал" арендовал полузащитника "Спартака" Зелимхана Бакаева

"Арсенал" объявил об аренде полузащитника "Спартака" Зелимхана Бакаева. 22-летний хавбек будет выступать за туляков до конца текущего сезона.

Дебют за основу красно-белых в чемпионате России состоялся у Бакаева в минувшем сезоне. Это была встреча второго тура с "Уфой". Бакаев принял участие в пяти матчах чемпионата России и не отметился результативными действиями.

👍👍👍Зелимхан Бакаев пополнил "Арсенал"



Договор аренды с 22-летним атакующим хавбеком заключен до конца текущего сезона.



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