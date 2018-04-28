18:15 | Футбол — РФПЛ

"Арсенал" - "Анжи": Дзюба и Джорджевич - в атаке хозяев


Стали известны стартовые составы "Арсенала" и "Анжи" на матч 28-го тура чемпионата России. У хозяев с первых минут сыграют форварды Артем Дзюба и Лука Джорджевич.

"Арсенал": Левашов, Хагуш, Беляев, Сунзу, Альварес, Берхамов, Ткачев, Чаушич, Кангва, Джорджевич, Дзюба.

Запасные: Березин, Обухов, Григалава, Денисов, Новосельцев, Буранов, Ивакин, Шевченко, Аджоев, Расич.

"Анжи": Будаков, Полуяхтов, Мусалов, Самарджич, Тетрашвили, Армаш, Хубулов, Данченко, Антон, Прудников, Поку.

Запасные: Сугробов, Брызгалов, Глебов, Чайковский, Хамдамов, Маркелов, Яковлев, Лескано, Будковский.

Встреча пройдет сегодня в Туле, начало - 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
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