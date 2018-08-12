"Арсенал" – "Ахмат": Джорджевич - в "старте" в первом матче после возвращения в Тулу

Стали известны стартовые составы тульского "Арсенала" и "Ахмата" на очный матч, который пройдет в рамках 3-го тура чемпионата России. Обе команды сыграют по схемам с одним нападающим – в атаке у хозяев на острие выступит Лука Джорджевич, у гостей – Беким Балай.

Для форварда туляков эта встреча станет первой после возвращения в аренду в "Арсенал".

Составы команд:

"Арсенал": Левашов, Комбаров, Григалава, Хагуш, Беляев – Берхамов, Горбатенко, Ткачев, Бакаев, Чаушич – Джорджевич;

Запасные: Нигматуллин, Шамов, Денисов, Сокол, Дельгадо, Мохаммед, Мингазов, Ивакин, Лесовой, Костадинов, Аджоев, Кангва;

"Ахмат: Городов, Уциев, Семенов, Мохаммади, Анхель, Иванов, Бериша, Роши, Швец, Думбия – Балай;

Запасные: Гудиев, Плиев, Мусалов, Кадыров, Гащенков, Бацуев, Раванелли, Исмаэл, Митришев, Вье Аблае.