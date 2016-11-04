Арсен Минасов: "Договорняки? Тогда в России надо арестовывать всех"

Известный агент Арсен Минасов высказал мнение, что экспертная комиссия, созданная для расследования матча 12-го тура чемпионата России "Урал" – "Терек" (1:4), не сможет определить характер игры. Минасов считает, что в России договорные матчи имеются.

– Я эту игру не смотрел, – цитирует "Спорт FM" Минасова. – Но покажите мне любой матч, и я найду в нем минимум 10 эпизодов, по которым могу сказать, что специально промахнулись, специально не забили и т.д. Футбол такой вид спорта, где предполагаются ошибки. Надо быть на 100 процентов уверенным, что был сговор. А экспертная комиссия ничего не сделает, я не считаю ее органом, который может определить характер договорного или недоговорного матча.



Как мы хотим бороться с договорными матчами? Если с позиции закона и уголовного кодекса, то надо взять всех, включая и меня, как вовлеченного в футбол. И получится так, как в Италии, когда многие попали за решетку, там были доказательства в виде переписок, телефонных прослушек. И только так. А почему надо брать под контроль только "Терек" и "Урал"? А почему не брать под контроль "Спартак", "Динамо", "Зенит"? Мы же говорим, что наш футбол грязный касательно этой темы. Значит, надо взять всех игроков, если не вся команда вовлечена в сговор, то отдельные футболисты.



Матч "Манчестер Сити" – "Барселона" договорной? Нет? Так я могу показать эпизоды во встрече, которые говорят о таком его характере. Правда, смешно? Вот и экспертная комиссия, если будет рассматривать матч заранее с настроением считать игру договорной, то так и решит. К большому сожалению, думаю, что в России есть договорные матчи. Никто не имеет права утверждать, что тот или иной матч был договорным. А вот почему тех футболистов и тренеров, которые так утверждали, а потом отказались от своих слов, не привлекли к уголовной ответственности за клевету?