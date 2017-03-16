20:44 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Арсен Хубулов: "В "Анжи" замечательный коллектив"

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Новичок "Анжи" Арсен Хубулов в преддверии матча 20-го тура чемпионата России с "Оренбургом" в интервью клубной пресс-службе выразил надежду на то, что принесет команде как можно больше пользы. По словам полузащитника, который начал сезон в "Кубани", у него не возникло проблем с адаптацией.

- Как оцениваете свое состояние? Успели набрать форму во время зимней подготовки?

- Сейчас чувствую себя хорошо. Хочу принести "Анжи" как можно больше пользы. Сборы были тяжелые. Я готовился с другой командой, не было ясности по поводу моего футбольного будущего и очень рад, что затем перешел в "Анжи".

- Что сподвигло вас к переходу в "Анжи"?

- Заинтересованность руководства клуба и главного тренера - для меня самое главное.

- Долго привыкали к коллективу? С кем были хорошо знакомы из одноклубников?

- Сразу освоился. Практически всех знал, а с кем не был знаком, быстро нашли общий язык. В "Анжи" замечательный коллектив.

Дополнительная информация

http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/arsen_hubulov_v_anji_zamechatel_nij_kollektiv160317/

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