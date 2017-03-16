Арсен Хубулов: "Анжи" не должен был проигрывать во всех трех играх"

Полузащитник "Анжи" Арсен Хубулов в преддверии матча 20-го тура чемпионата России с "Оренбургом" в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что команде нужно забыть о поражениях в предыдущих встречах. По словам хавбека, игра с сине-белыми очень важна для махачкалинцев.

- Старт в этом году у команды не совсем удался. Какие могут быть причины? - вопрос Хубулову.

- У нас новая команда. Поэтому требуется какое-то время, чтобы футболисты сыгрались. С другой стороны, конечно, мы не должны были проигрывать во всех трех играх. В первых двух матчах мы имели преимущество. Во встрече со "Спартаком" инициативой не владели, приходилось обороняться, но были подходы к штрафной площади соперника. Жаль, что не забили. Надо забыть эти игры и готовиться к предстоящему поединку, который для нас очень важен.

- Ваш дебют в составе "Анжи" состоялся в кубковой встрече в Уфе. В составе "Алании" и "Кубани" вы дважды доходили до финала. Был шанс добиться победы над "Уфой"?

- Очень рассчитывал, что побьемся за кубок. К сожалению, наша команда не реализовала все то, о чем говорил нам главный тренер Александр Григорян. На данный момент все мысли связаны с чемпионатом и игрой против "Оренбурга".