Арнор Сигурдссон: "Не задумываясь обменял бы гол на три очка"

Нападающий ЦСКА Арнор Сигурдссон после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ромой" (1:2) отметил, что обменял бы свой дебютный гол в составе армейцев на три очка.

Кроме того, он пожелал здоровья защитнику Мариу Фернандесу, который в начале встречи получил сотрясение мозга и был унесен с поля на носилках. Добавим, что с 56-й минуты ЦСКА играл вдесятером после удаления Хердура Магнуссона.

– Считаю, что мы провели неплохой матч. Я толком не видел первый мяч в наши ворота, но, похоже, что с углового мы пропустили необязательный гол, – цитирует Сигурдссона официальный сайт ЦСКА. – Тем не менее мы много владели мячом, имели шансы, чтобы забить. Во втором тайме картина была такой же. Поэтому я очень расстроен поражением. Я счастлив, что забил, но очень расстроен, что мы не смогли победить. А это было гораздо важнее. Если бы я мог выбирать, конечно не задумываясь обменял бы гол на три очка.

В первую очередь хочу пожелать Марио здоровья. Он очень важный игрок для нас, – отметил Сигурдссон. – Мы играли 10 на 11 после удаления, и это было еще тяжелее, чем потерять игрока из-за травмы. И все равно даже в меньшинстве у нас были моменты, чтобы отыграться.