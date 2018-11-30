Арнор Сигурдссон: "Иногда наблюдаю за "Ростовом"

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон перед матчем 16-го тура чемпионата России против "Ростова"​ признался, что смотрит игры ростовчан. Он уверен, что команды ждет непростая игра.

– В "Ростове" выступает несколько моих соотечественников, поэтому я иногда наблюдаю за этой командой, – цитируют "Известия" Сигурдссона. – Могу сказать, что нас ждет крайне непростая игра. Для обоих клубов она имеет важное значение с точки зрения борьбы за высокие места в РПЛ.