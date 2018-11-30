05:36 | Футбол — РПЛ

Арнор Сигурдссон: "Иногда наблюдаю за "Ростовом"

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Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон перед матчем 16-го тура чемпионата России против "Ростова"​ признался, что смотрит игры ростовчан. Он уверен, что команды ждет непростая игра.

– В "Ростове" выступает несколько моих соотечественников, поэтому я иногда наблюдаю за этой командой, – цитируют "Известия" Сигурдссона. – Могу сказать, что нас ждет крайне непростая игра. Для обоих клубов она имеет важное значение с точки зрения борьбы за высокие места в РПЛ.

Дополнительная информация

https://iz.ru/817937/aleksei-fomin-sevastian-terletckii/khod-kononovym-spartak-provedet-pervoe-derbi-pri-novom-trenere

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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