Арнор Сигурдссон: "ЦСКА заставил соперника ошибаться"

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон после матча 14-го тура премьер-лиги против "Зенита" (2:0) заявил, что его команда заставила соперника ошибаться с помощью прессинга. 19-летний исландец забил второй гол в этой встрече.

- ЦСКА - большая семья, здесь легко адаптироваться, меня все поддерживают: и команда, и персонал, - сказал Сигурдссон в эфире канала "Матч Премьер". - Здесь легко прогрессировать. Мы приехали с задачей взять три очка, поэтому оказывали мощный прессинг, который заставил соперника ошибаться. Также мы грамотно воспользовались моментами.

Мы очень молодая команда, но высококлассная. Сложный график нам не мешает. Мы получаем необходимый опыт с каждый матчем.

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