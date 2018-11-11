Арнор Сигурдссон: "ЦСКА будет сложно без Фернандеса"

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон в преддверии матча 14-го тура РПЛ против "Зенита" отметил, что армейцы постарались вынести урок от поражения в игре с "Ромой" (1:2) в Лиге чемпионов. Также футболист высказался о травме защитника Мариу Фернандеса.

– У "Зенита" отличная команда, и нас ждет непростой матч, – цитируют "Известия" Сигурдссона. – Но и наша команда очень сильна и настроена дать бой лидеру чемпионата. У ЦСКА был непростой матч в середине недели против "Ромы" в Лиге чемпионов. Надеюсь, мы вынесем из этого поражения правильный урок и к игре с "Зенитом" будем готовы на все 100 процентов.

ЦСКА будет сложно без Фернандеса. Марио – очень важный игрок для нашей команды. Ждем его выздоровления и скорейшего возвращения на поле. Тем не менее, надеюсь, что в матче "Зенитом" нам удастся его заменить. В составе ЦСКА очень много хороших футболистов.